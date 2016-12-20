14:36

Российское отделение Transparency International направило в Генпрокуратуру обращение о проверке бизнеса главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом сообщается в фейсбуке организации.

В обращении речь идет о конфликте интересов в отношении компаний, где Данкверт владеет долями, и «в отношении принятия решений в интересах компании, которой управляет его дочь», поясняет Transparency.

В феврале Центр управления расследованиями (ЦУР) опубликовал доклад, где указано, что Данкверт владеет долями в нескольких агропредприятиях.

Эти компании, по данным ЦУР, аффилированы с племенным хозяйством «Агроплемсоюз», которым глава Россельхознадзора управлял в 1995–2000 годах. В 2016 году, утверждается в расследовании, совет директоров «Агроплемсоюза» вошла дочь Данкверта.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелан указала, что информация об этих активах находится в открытом доступе. По ее словам, «говорить о лоббировании интересов совершенно бессмысленно».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее упрекнул главу Россельхознадхора в стремлении нанести ущерб белорусским сельхозпредприятиям. Он поручил завести на Данкверта уголовное дело, белорусское МВД начало доследственную проверку.

Данкверт до этого неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из стран, которые попали под российское продуктовое эмбарго. Лукашенко, комментируя эти высказывания, заявил, что «все эти Данкверты – люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта».