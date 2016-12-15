13:05

Суд во Владимирской области приговорил жителя Гороховца Михаила Покальчука к одному году лишения свободы условно и испытательному сроку в один год за возбуждение ненависти к антифашистам. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

23-летнего Покальчука признали виновным по части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, с использованием интернета).

Суд установил, что в мае 2016 года Покальчук разместил на своей странице «ВКонтакте» видео с признаками возбуждения ненависти и вражды к социальной группе «антифашисты», поясняется в сообщении.

Сам подсудимый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

Как отмечает центр «Сова», ранее Покальчук уже привлекался к административной ответственности по статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) за то, что опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фотографию Адольфа Гитлера со свастикой на рукаве. В конце сентября суд приговорил его за это к штрафу в размере двух тысяч рублей.