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Верховный суд РФ обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной за репост видео. Об этом сообщает РИА Новости.

Отменить приговор Верховный суд в феврале попросила Генпрокуратура. ВС счел доводы ведомства «заслуживающими внимания», сказал РИА Новости представитель суда.

В ноябре 2016 года Чудновец приговорили к шести месяцам за перепост видео, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться.

Педагога признали виновной по статье УК РФ о распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Апелляция в декабре снизила срок до пяти месяцев.