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Россия заинтересована в том, чтобы оказывать прямую поддержку белорусской экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, передает «Интерфакс».

«Если вы посмотрите на цифры, которые предоставляет МВФ, то увидите очень впечатляющие цифры в скрытой и прямой поддержке белорусской экономике [со стороны России]. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется “в долгую”, и российская экономика получит от этого выгоды», – сказал российский лидер.

Он отметил, что поддержка экономики Белоруссии для России – это не выброшенные деньги, это все просчитанные действия, просчитанные шаги в расчете на будущий результат”.

“Ну, а споры всегда есть, я уверен, что мы найдем выход из любых, казалось бы, даже очень трудных ситуаций”, – заявил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия выдала Белоруссии кредитов более чем на $6 млрд, а также отметил, что российский рынок полностью открыт для белорусских товаров. Он также добавил, что Россия беспошлинно поставляет нефть на предприятия в Белоруссии.

В январе стало известно, что Россия планирует сократить объем поставок нефти в Белоруссию. По данным “Коммерсанта”, это связанно с задолженностью Минска за газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позицию российской стороны “издевательством”, заявив, что “спор шел исключительно по газу, а они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть”.

Белорусский лидер также заявил, что Белоруссия может в случае необходимости обойтись и без российской нефти, хоть это и “будет очень трудно”. 18 февраля, на фоне нефтегазового спора двух стран, было объявлено, что белорусская компания BelOil Polska (“дочка” государственной “Белоруснефти”) договорилась о покупке нефти с Ираном.