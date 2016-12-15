Термин «панда-дипломатия» появился в начале 1970-х, когда Китай подарил нескольким странам панд в качестве дипломатического подарка. Но сама идея дарить редких животных в знак дружбы между странами родилась гораздо раньше. Первые панды были переданы китайским императором У Цзэтянем в Японию еще в конце VII века, а начиная с XIV века короли, императоры и президенты получали в дар животных регулярно. Рассказываем историю 8 таких подарков.

1. Слон Абу-ль-Аббас

Задолго до первого Крестового похода, поссорившего Восток и Запад, знаменитый багдадский халиф Харун ар-Рашид решил преподнести подарки королю франков Карлу Великому. Помимо вполне обычных для того времени даров – рабынь, евнухов и драгоценностей – халиф отправил в Европу слона по имени Абу-ль-Аббас, то есть «отец Аббаса». Слон был отправлен с неким евреем Исааком, который вместе с двумя другими посланниками Карла Великого прибыл к Харуну ар-Рашиду в 801 году. Такой дар считался не только жестом большой щедрости, но и показывал могущество дарителя. Вместе с Исааком дары проделали длинный путь вдоль побережья Северной Африки, а на территории современного Туниса были погружены на корабль до Европы. В книге «Анналы королевства франков» написано: «Исаак-еврей вернулся из Африки со слоном». Оказавшись в Генуе, Исаак вместе со слоном перешел через Альпы и летом 802 года прибыл в резиденцию короля в Ахене. Абу-ль-Аббас скончался от простуды в 810 году во время военного похода против датчан, в который его взял Карл Великий.