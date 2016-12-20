В конце февраля Минфин обнародовал параметры выпуска «народных гособлигаций» – финансового инструмента, который должен мобилизовать деньги населения на государственные нужды в обмен на обещание относительно высокого и безрискового дохода. Ведомство рассчитывает достать деньги населения «из-под подушек» (справедливости ради надо отметить, что россияне предпочитают скорее матрасы), заявил его руководитель Антон Силуанов и пообещал сам купить ценных бумаг после первого выпуска, намеченного на апрель.

Государство подступается к деньгам населения осторожно. В истории российских массовых инвестиций – десятилетия негативного опыта, связанного с добровольно-принудительным отъемом части его доходов через гособлигации в советское время, крахом частных финансовых пирамид и дефолтом государства в 1990-е, провальным «народным» IPO банка ВТБ и сворачиванием системы обязательных пенсионных накоплений уже в недавнем прошлом. В чем смысл последней инициативы властей и насколько народные облигации федерального займа (ОФЗ) действительно привлекательны для вложений?

Зачем это государству?

Зарубежные санкции против России вынудили власти чаще задумываться о внутренних источниках пополнения бюджета. Крупнейшим источником денег могло бы стать население. К началу января россияне – физические лица – скопили более 33 трлн рублей в национальной валюте (сюда входят банковские вклады, ценные бумаги и наличные), а также на валютных депозитах, следует из данных Росстата и Банка России. Эта сумма равна расходам федерального бюджета РФ за два года (2016–2017) и в шесть раз превышает объем государственных Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, вместе взятых.

В чем россияне хранят сбережения сейчас?