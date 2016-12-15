17:18

Обыски у журналистки бывшего члена московской ОНК Зои Световой связаны не с ее профессиональной деятельностью, а с уголовным делом о хищении активов ЮКОСа. Об этом сообщается на сайте СК.

«Следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерации и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками», – говорится в сообщении.

Следственная группа пришла с обыском к Световой утром 28 февраля. По словам ее сына Тимофея Дзядко, следственные действия связаны с «делом ЮКОСа» и «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, с которой сотрудничает журналистка.

По данным «Открытой России», обыск связан с основным «делом ЮКОСа», возбужденным в 2003 году. Эту информацию также подтвердил источник «Интерфакса», отметив, что обыск «носит технический характер».

Как пояснил собеседник агентства, следственные действия проводились для сбора материалов и доказательств по эпизоду об отмывании денег в рамках основного «дела ЮКОСа». По словам Ставицкой, силовики «перекачивали информацию с разных компьютеров и смотрели документы».

В декабре 2015 года в офисе «Открытой России» и в квартирах ее сотрудников также прошли обыски. Как пояснили в СК, они были связаны с расследованием о легализации средств от продажи нефти, похищенной у дочерних структур ЮКОСа.