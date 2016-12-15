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С 2017 года онлайн-кинотеатрам придется получать прокатные удостоверения, пишут «Ведомости». Это указано в постановлении правительства, которое вступило в силу.

В нем указано, что удостоверения должны получать прокатчики, показывающие фильмы в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».

Что такое другие технические способы, в постановлении не уточняется, отмечают «Ведомости». В разъяснениях Минкультуры говорится, что под речь идет о «любых способах демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».

Для телевидения, в том числе для онлайн-версий телеканалов, делается исключение. Также прокатное удостоверение не надо получать онлайн-магазинам, которые продают фильмы (iTunes, Google Play).

«Деятельность по доведению фильмов до всеобщего сведения путем онлайн-просмотра (VOD streaming)», как следует из пояснений Минкульта, «относится к такому способу использования фильма, как показ фильма другими техническими способами».

«Ведомости» уточняют, что прокатные удостоверения выдают сотрудники Минкультуры после того, как посмотрели фильм целиком. В январе ассоциация «Интернет-видео», представляющая интересы российских онлайн-кинотеатров, направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой отказаться от такого регулирования этих сервисов.

Как пояснили авторы обращения, в интернете размещено «сотни миллионов» кинолент, Минкульт физически не сможет «обработать такой объем данных никогда».

В январе Госдума в первом чтении приняла проект закона, который запрещает иностранным компаниям и физлицам владеть больше 20% аудиовизуального сервиса, работающего в России. Речь идет о ресурсах с аудиторией 100 тысяч человек, исключение делается для площадок, которые предоставляют пользовательский контент.