18:01

Жалобу на Uber, из-за которой Роспотребнадзор оштрафовал сервис, подал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Об этом сообщает Legal.Report.

Роспотребнадзор 28 февраля оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей, ведомство пришло к выводу, что сервис вводит клиентов в заблуждение относительно качества и безопасности поездок.

Пассажирам не предоставляют сведений о лицензии, а также о компании, на которую работает водитель. Этой информации нет также в электронной квитанции, которая приходит после поездки.

Из-за этого, полагают в Роспотребнадзоре, у клиента создается впечатление, что именно Uber оказывает услугу такси. Как уточняет Legal.Report, все эти претензии были перечислены в жалобе Ликсутова.

В Uber, комментируя штраф, заявили, что компания «Убер Текнолоджи», которую коснулся штраф, не оказывает услуг на территории России, перевозку «осуществляют непосредственно партнеры, заключившие соответствующие соглашения с голландской компанией Uber B.V.».

Власти Москвы в феврале 2016 года пригрозили запретить Uber в Москве, если сервис не выполнит несколько условий. В частности, начнет передавать данные о движении автомобилей, а также обязуется работать только с лицензированными таксистами.

По данным Legal.Report, жалобу в Роспотребнадзор Ликсутов подал именно тогда. В марте прошлого года Uber подписал с Департаментом транспорта Москвы договор, по которому отказался от нелегальных таксистов. Издание допускает, что «нынешнее решение является отголоском старого конфликта и не будет иметь развития».