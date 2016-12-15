Основатель крупного фармдистрибьютора «Морон» Олег Яньков купил билет в космос в 2011 году, заплатив компании Virgin Galactic $200 тысяч: «Я получил сертификат, стал астронавтом, полет обещали в 2014-м, а сейчас уже 2017-й». О владельце Virgin Ричарде Брэнсоне Яньков в разговоре с Republic отзывается исключительно в нецензурных выражениях. Досталось от него и Илону Маску, чья компания SpaceX во вторник анонсировала первый туристический полет вокруг Луны.

«Много пиара и мало дела. Virgin приглашает на встречи постоянно, но это просто развод на деньги. Все эти сборища, презентации – не моя тема, мне важен сам полет, – объясняет Яньков. – Понимаю, что могут быть разного рода технические накладки, но уже слишком много времени прошло. И Брэнсон, и Маск – проходимцы, […]. Полеты, электромобили и все остальное […] – это пузырь. У Брэнсона хотя бы до аварии было понятно, что они хотят сделать, у Маска – до сих пор непонятно».

Начало космического туризма пришлось на 2000-е годы. Тогда были анонсированы самые разные проекты – от суборбитальных полетов до высадки на Луну. Некоторые операторы даже начали продавать билеты. Virgin Galactic Брэнсона прогнозировала, что уже в 2015 году будет запускать по несколько рейсов в день. Но прогнозы не оправдались. За все время космическими туристами стали менее десятка человек. Некоторые проекты были заморожены, другие – задерживаются. Фактически в конце 2000-х годов космический туризм остановился. Почему это произошло, и что Republic рассказали другие несостоявшиеся космические туристы из России?