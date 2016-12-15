Председатель Верховного суда России и Минюст высказались, хоть и очень осторожно, за отмену скандальной статьи 212.1 УК за нарушения на митингах, по которой Ильдар Дадин был осужден на три года колонии. Ряд других событий дали основания говорить, что в стране снова наметились признаки «оттепели»: кто-то в ней видит признаки ослабления системы, кто-то – свидетельство адаптации к меняющимся политическим условиям. Но уже на следующий день Следственный комитет приходит с обыском к правозащитнице Зое Световой и охлаждает пыл оптимистов.

«Оттепель» – любимое природное явление российских либералов, ищущих подтверждений адекватности и разумности власти, перемены консервативного вектора и антизападного тренда, ограничения влияния и возможностей «силовиков» и «охранителей». Для «прогрессистов» «оттепель» – прежде всего надежда: на временный характер российского изоляционизма, на вынужденный (а значит обратимый) характер процесса закручивания гаек и скорые реформы. Те, кто надеются и верят, образуют условную сетевую системную политическую «партию» со своими вкрапленными по всей вертикали идеологами, адептами, сторонниками и организаторами. Тут и часть бюрократии, и либерального путинского окружения, и журналистско-экспертного сообщества, – все те, кто мечтает о «развороте» страны. Атомизированная, очень разная и совсем неорганизованная масса формирует политический запрос на плюрализацию, в той или иной степени умеренную.

Именно поэтому очень важно отделять «оттепель» как политический запрос части истеблишмента (а значит – процесс политически ангажированный и субъективный) от объективных политических процессов. Ведь за все 16 лет путинского правления (включая и президентство Медведева), периоды либерализации разной степени интенсивности и продолжительности наблюдались трижды. Причем два из них были процессами скорее политтехнологическими, а не идеологическими.