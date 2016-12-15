Мыслить позитивно – девиз современного человека. «Все будет хорошо» – так мы привыкли успокаивать самих себя и близких. Но всегда ли это работает? Почему мы так часто чувствуем себя несчастными, а число заболевших депрессией в мире неуклонно растет? Возможно, оптимистичный настрой не панацея, а яд, считает автор антипозитивной теории психолог, профессор Нью-Йоркского и Гамбургского университетов Габриэль Эттинген. Для того чтобы научить людей менее травматичному и более продуктивному отношению к жизни, она изобрела технику, которая получила смешное название WOOP, по первым буквам четырех слов: wish – outcome – obstacle – plan (желание – результат – препятствие – план). На что именно нужно настраивать свое мышление, как справляться с нагрузками и воплощать свои мечты в жизнь, Эттинген рассказала в интервью Republic.

«Переключайте передачу»

– Вы последователь антипозитивной психологии и создатель техники, которая учит не идти на поводу у ложных ожиданий. Удается ли при этом вам самой сохранять оптимизм?

– Мне сложно ответить на такой вопрос. Оптимизм – это комплексное понятие, это не просто ожидание благополучного исхода и отрицание какого-либо негатива в будущем. Все зависит от вашего прошлого опыта. Если он был позитивный (например, если я хорошо себя показала в какой-либо области или если речь идет о таком непреложном факте, как то, что солнце встает каждое утро), тогда я запросто могу с оптимизмом ожидать, что все это повторится и в будущем. Это будут ожидания, основанные на опыте. Но бывает, что мы просто мечтаем, тогда наши ожидания строятся исключительно на фантазиях, но мы отчего-то уверены, что они непременно сбудутся. Этот поток ожиданий может быть связан с чем угодно в зависимости от наших потребностей. Если нам что-то нужно – например, вода (которая нужна для удовлетворения наших физических потребностей) или отношения (которые относятся к потребностям психики), мы мечтаем о том, как мы все это найдем.

Эти два вида отношения к будущему на самом деле основаны на двух абсолютно разных подходах. Но оба они сосуществуют в нас. Вы можете в целом не ждать многого и смотреть на будущее пессимистично, и в то же время вас могут одолевать фантазии, как все в итоге в волнующей вас ситуации закончится хорошо. Самый простой пример: вы хотите бросить курить, но не верите в собственные силы, потому что уже много раз пытались сделать это, и ничего не вышло. Тем не менее вы продолжаете мечтать, как в один прекрасный день это все же произойдет.

Так что ответ на вопрос, отношу ли я себя к оптимистам, зависит от того, о чем идет речь и каков мой прошлый опыт. Но, как и любой человек, если я чего-то очень сильно хочу, в моей голове начинают рисоваться оптимистичные картины, как все это сбудется.

– Ваша техника направлена на то, чтобы отучить людей бесплодно мечтать, а оптимизм сохранять, только когда он уместен?

– Я работаю с воображением. Моя техника – инструмент, который помогает нам правильно направлять собственные мысли. Все начинается с позитивного отношения к будущему и наших желаний, которые основываются на глубинных потребностях. Часто человек уверен, что он хочет стать успешными или просто быть хорошим парнем. Это все очень мило, но спросите себя, чего вы на самом деле страстно желаете. Определить такое глубинное желание и есть начало работы.