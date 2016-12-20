20:11

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности (СБ) ООН о санкциях против Сирии за предполагаемое применение химического оружия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме России, против документа выступили две страны – Боливия и Китай, который также воспользовался правом вето. Девять членов Совбеза поддержали проект, трое от голосования отказались (Ефиопия, Казахстан и Египет).

«Что касается санкций в отношении сирийского руководства, то, я думаю, сейчас это совершенно неуместно. Это не помогает, не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы, или подрывало доверие в ходе этого процесса», – ранее пояснил позицию России президент Владимир Путин.

В российской миссии добавили, что «в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет».

Как отметило Reuters, Россия в седьмой раз заблокировала проект санкций против Сирии, Китай воспользовался правом вето в шестой раз.

Авторами проекта выступили Великобритания и Франция, которых позднее поддержали США. Документ предполагал включить в санкционный список 11 представителей властей Сирии и десять учреждений, которые, предположительно, причастны к использованию химического оружия в период с 2014 года по 2015 год. Инициаторы предлагали также ограничить в Сирию поставки оружия, хлора и вертолетов.

Заметка дополняется.