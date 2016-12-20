21:10

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против Министерства здравоохранения России из-за невыполнения требований по лицензированию медицинской деятельности. Об этом сообщается на сайте службы.

В ФАС пояснили, что министерство ранее обязали до ноября 2016 года устранить нарушения, которые ставят медицинские организации в неравное положение при получении лицензий.

«Сегодня в Российской Федерации отсутствует единая система лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензий», – добавил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Рассмотрение дела запланировано на март 2017 года.

В январе ФАС заподозрила ведомство в препятствовании деятельности фармкомпаний. В службе установили, что Минздрав отказывал компаниям вносить в госреестр поправки об изменении предельной отпускной цены лекарственных препаратов. В феврале ведомство отчиталось об устранении нарушений.