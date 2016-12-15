23:24

Суд в США приговорил американца Александра Пособилова к 11 годам и трем месяцами тюрьмы за незаконный экспорт микроэлектроники в Россию на $50 млн. Об этом рассказали в прокуратуре Бруклина, передает Reuters.

Пособилов переехал в США в 2001 году, в 2008 году получил американское гражданство. Он работал директором по закупкам в компании Arc Electronics Inc. Следствие назвала его «правой рукой» основателя компании Александра Фишенко, которого ранее приговорили к 10 годам тюремного заключения по этому же делу.

В ходе расследования было установлено, что Фишенко, Пособилов и несколько других фигурантов дела продавали в России передовую микроэлектронику, которую использовали российские военные. Семь из десяти основных клиентов Arc Electronics покупали устройства по поручению Министерства обороны РФ.

Заметка дополняется.