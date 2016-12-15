28 февраля, 23:54

Депутаты Европарламента и переговорщики Совета Евросоюза достигли неформальной договоренности по отмене виз для граждан Украины. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Далее это соглашение должен подтвердить Комитет по гражданским свободам, затем Европарламент в целом и Совет ЕС.

После того, как эти договоренность вступят в силу, украинцы смогут свободно посещать страны, входящие в Евросоюз, на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом в рамках документа граждане Украины не получат право на работу в ЕС.

Украинский лидер Петр Порошенко назвал договоренность представителей Европарламента и Совета ЕС «важным шагом на пути к долгожданному на Украине решению».

27 февраля ЕС пересмотрел схему приостановки безвизового режима, чтобы создать такой механизм, который можно будет «быстро применить» в случае необходимости. Этот документ будет подписан 1 марта и вступит в силу через 20 дней.

Еврокомиссия официально предложила Украине ввести безвизовый режим в апреле 2016 года.