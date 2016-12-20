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Из 40 членов Общественной палаты (ОП) повторно в нее войдут 17 человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, приглашение войти в ОП от президента России Владимира Путина получили: Лео Бокерия, Александр Борода, Вячеслав Бочаров, Диана Гурцкая, Иосиф Дискин, Андрей Ковальчук, Альбир Крганов, Владимир Легойда, Лидия Михеева, Дамир Мухетдинов, Сергей Орджоникидзе, Андрей Разбродин, Елена Сутормина, Елена Тополева-Солдунова, Евгения Уваркина и Игорь Шпектор.

Кроме того, в новый состав войдет главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев, которого называют кандидатом на пост секретаря ОП. Он подтвердил «Коммерсанту», что получил приглашение от главы государства. Журналист также добавил, что имеет «немало соображений» по улучшению работы ОП, но не стал раскрывать подробности до тех пор, пока предыдущий состав палаты не закончит свою работу.

Издание подчеркнуло, что в новом списке нет председателя советов директоров ОАО «Аэрофлот» и ОАО РЖД Кирилла Андросова, директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олега Калинского, актрисы Лидии Вележевой и первого секретаря ОП, академика РАН Евгения Велихова.

О том, что Путин определился с новым созывом ОП, Кремль сообщил 21 февраля. Отмечалось, что в список вошли граждане РФ, «имеющие особые заслуги перед государством и обществом».