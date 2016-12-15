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Видеосервис YouTube анонсировал запуск собственного онлайн-ТВ для жителей США. Об этом объявил директора компании Сьюзан Войжитски, передает The Verge.

Услуга получит название YouTube TV. С ее помощью можно будет подключаться как к четырем основным вещательным сетям страны (ABC, CBS, Fox и NBC), так и к кабельным.

YouTube TV запустят через несколько месяцев. Его стоимость будет составлять $35 в месяц для шести аккаунтов.

Ранее YouTube разработал механизм, который позволяет зарабатывать пользователям на онлайн-трансляциях.

Заметка дополняется.