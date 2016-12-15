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ФБР планировало заплатить подготовившему «компромат на Трампа» экс-сотруднику МИ-6 Кристоферу Стилу, чтобы он смог продолжить собирать информацию. Об этом знакомые с планами спецслужбы источники рассказали The Washington Post.

Издание отметило, в ФБР считали Стила «надежным источником». Заплатить экс-сотруднику МИ-6 представители спецслужб решили за несколько недель до президентских выборов в США, после того, как сошлись во мнении о вмешательстве России в избирательную кампанию с помощью взлома серверов Демократической партии.

«В конце концов, ФБР не оплатило работу Стила. Связь между Бюро и бывшим разведчиком была прервана, так как известное досье Стила стало предметом новостей», – пояснил источник газеты.

Сумму, которую ФБР было намерено заплатить автору «компромата на Трампа», The Washington Post не уточнила.

Спецслужбы США ранее уже сотрудничали со Стилом. ФБР наняло его, чтобы помочь в расследовании коррупции в ФИФА.

В январе Buzzfeed обнародовал досье на президента США Дональда Трампа, который якобы получила российская разведка, но решила не публиковать. The Wall Street Journal писала, что компромат собирала фирма Стила Orbis Business Intelligence, специализирующаяся на расследованиях в области безопасности. Стил, в свою очередь, получил информацию от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана через неназванный источник.

Российская сторона сочла этот доклад «фальшивкой», а американская сторона убедилась в подлинности части опубликованной информации.