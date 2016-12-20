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Производитель электромобилей Tesla ищет в Москве и Санкт-Петербурге помещения для открытия российского представительства. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке недвижимости.

Компания рассматривает возможность разместить офис в коворкинге Regus. Для сервис-центра Tesla предложили площадки в торговом центре «Времена года» в Москве, для шоу-рума – торговый центр «Атриум» у Курского вокзала.

Представитель компании не стал опровергать эти сведения, но подчеркнул, что Tesla «не раскрывает информацию о будущих открытиях на новых рынках».

Заметка дополняется.