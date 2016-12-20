05:33

«Российские железные дороги» (РЖД) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) учесть при формировании тарифов на следующие годы 56 млрд рублей выпавших в 2016 году доходов. Письмо с соответствующим предложением глава РЖД направил руководителю ФАС, с копией ознакомился «Коммерсантъ».

Президент РЖД Олег Белозеров пояснил, что недополученные доходы образовались в результате снижения темпов роста доходной ставки: тариф для грузовых перевозок проиндексировали на 7,5%, в то время как доходная ставка выросла на 2,7%.

«Ведомости», которые также ознакомились с письмом, подчеркнули, что в 2017 году тариф РЖД проиндексировали на 4%.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, недополученные доходы РЖД в 2016 году в общей сложности составили 91,7 млрд рублей. При этом 56 млрд рублей – это потери, связанные исключительно с ростом доходной ставки.

Чистая прибыль РЖД в 2016 году составила 6,5 млрд рублей. При этом изначально в госкомпании ожидали, что годовая прибыль достигнет 900 млн рублей.