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Прокуратура Малайзии предъявила гражданкам Вьетнама и Индонезии обвинение в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Kyodo.

В случае, если суд признает Доан Тхи Хуонг и Сити Айшан виновными в убистве Ким Чен Нама, им грозит смертная казнь, отмечает «Би-би-си».

Женщины не признали свою вину. Ранее они поясняли, что считали себя участницами розыгрыша. По словам гражданки Индонезии, поучаствовать в съемках скрытой камерой для розыгрыша ей предложили несколько выходцев из КНДР, пообещав заплатить $90.

Полиция установила, что четыре гражданина Северной Кореи наблюдали за убийством, после чего покинули Малайзию через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Южная Корея обращалась к России с просьбой перехватить северокорейских граждан, но Москва отказала. Свою позицию российская сторона объяснила тем, что тогда «на начальной стадии» расследования не было оснований задерживать подозреваемых.

Организаторами убийства Южная Корея назвала сотрудников двух северокорейских министерств. При этом южнокорейские спецслужбы подозревают в убийстве восемь человек, четверо из которых являются сотрудниками Министерства госбезопасности КНДР, еще двое – Министерства иностранных дел страны.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 14 февраля. В Минздраве Малайзии заявили, что смерть брата лидера КНДР наступила в результате «сильного паралича», причиной которого стало вещество VX, относящееся к химическому оружию.