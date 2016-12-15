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Президент США Дональд Трамп, выступая впервые перед Конгрессом, рассказал о готовности Вашингтона найти новых союзников. Об этом сообщает Fox News.

«Америка хочет найти новых друзей и устанавливать сотрудничество с теми, с кем интересы пересекаются. Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликтов», – сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что в настоящее время США «дружат с бывшими врагами», так как часть союзников воевала на противоположных сторонах в мировых войнах. По словам Трампа, это «должно вселять веру в возможность улучшить мир».

Трамп также отметил «возрождение американского духа», который поможет стране вновь стать мировым лидером.

«Все страны мира – друзья или враги – увидят, что Америка сильна, Америка горда, Америка свободна», – сказал президент.

Кроме того, американский лидер рассказал о необходимости бороться с «Исламским государством» и подчеркнул важность иммиграционной реформы.

Ранее Трамп распорядился при подготовке бюджета увеличить расходы на Пентагон и сократить «на десятки миллиардов долларов» финансирование Министерства по охране окружающей среды. Эти меры президент обосновал тем, что США «должны снова начать побеждать в войнах».