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Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет» («Alien: Covenant»).

В нем хорошо показан сам Чужой, в первом официальном ролике ксеноморф в кадре не появляется.

https://www.youtube.com/watch?v=svnAD0TApb8

Как отмечает The Verge, в трейлере есть связь как с оригинальным фильмом Скотта о Чужом (1979 год), так и с его же картиной «Прометей» (2012), сиквелом которого стал «Завет».

Фильм выйдет в мае 2017 года, Скотт ранее говорил, что картина начнет новую трилогию «Чужой».