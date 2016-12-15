Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет» («Alien: Covenant»).
В нем хорошо показан сам Чужой, в первом официальном ролике ксеноморф в кадре не появляется.
https://www.youtube.com/watch?v=svnAD0TApb8
Как отмечает The Verge, в трейлере есть связь как с оригинальным фильмом Скотта о Чужом (1979 год), так и с его же картиной «Прометей» (2012), сиквелом которого стал «Завет».
Фильм выйдет в мае 2017 года, Скотт ранее говорил, что картина начнет новую трилогию «Чужой».