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Диссертационный совет при историческом факультете МГУ допустил многочисленные нарушения при рассмотрении научной работы министра культуры Владимира Мединского в начале февраля 2017 года. Об этом в номере от 1 марта пишет газета «Коммерсантъ».

По словам члена диссертационного совета профессора Сергея Мироненко, «это была настоящая комедия». В повестке заседания 7 февраля не значилось рассмотрение диссертации Мединского, однако в аудиторию внезапно зашел декан истфака Иван Тучков и попросил всех, кто не входит в диссовет, выйти. После этого декан и глава диссовета предложили проголосовать за подготовленный ими проект резолюции c отказом от «дальнейшего рассмотрения» материалов диссертации.

О нарушениях при рассмотрении диссертации Мединского заявил и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, который просил проверить научную работу министра в апреле 2016 года. Бабицкий направил соответствующее заявление главе экспертного совета по истории Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Павлу Уварову. Он рассказал «Коммерсанту», что заседание диссовета должно было быть открытым для всех желающих, и на него должны быть приглашены автор диссертации и заявители; кроме того, диссовет не имеет права отказаться от рассмотрения дела.

В свою очередь, пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева объяснила действия Бабицкого тем, что «любое упоминание фамилии Бабицкого рядом с фамилией министра культуры гарантирует первому попадание в топ яндекса, что явно нравится безработному филологу». По ее словам, «видимо, у Бабицкого много свободного времени, чтобы тратить его на участие в митингах и составление кляуз, особенно, когда об этом потом “печатают в газетах”».

7 февраля по итогам заседания диссовета Тучков заявил, что работа Мединского не будет рассматриваться по существу, поскольку в материалах отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты». Глава Минкультуры заявил, что уважает решение совета МГУ, отметив, что «с самого начала эта история была больше похожа на политический заказ, нежели на серьезные научные претензии».

Заметка дополняется.