09:32

Существовавшая в России система контроля за допингом не сработала, и в этом вина российской стороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, передает «Интерфакс».

«Надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга. Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина. Нужно об этом сказать прямо, и это признать», – отметил глава государства.

По его словам, России следует обратить внимание на требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и работу комиссии ВАДА по вопросу о допинге в российском спорте. Путин выразил надежду на то, что Следственный комитет «доведет соответствующее расследование до конца и выявит всех, кто виноват в ситуации, которая сложилась».

Путин также в очередной раз подчеркнул, что в стране не было и нет государственной системы поддержки допинга, а есть только борьба с ним. Он добавил, что рассчитывает: новая система контроля за допингом, создаваемая на базе МГУ, будет максимально строгой и эффективной.

«Надеюсь, что никаких жуликов, которые сами организуют допинговые программы, а потом бегут за границу, там не будет», – пояснил президент.

Комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена опубликовала два доклада о допинге в российском спорте. По мнению ВАДА, допинг в России поддерживается на государственном уровне; власти РФ это отрицают. В конце февраля в ВАДА признали, что в отчете во многих случаях не было приведено достаточно доказательств о причастности спортсменов РФ к нарушению антидопинговых правил.