10:13

В КБ «Туполев» создали первый полноразмерный макет нового стратегического бомбардировщика. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонном комплексе.

По словам собеседника агентства, макет выполнен из дерева. Также было создано несколько моделей из других материалов.

При производстве бомбардировщика предполагается использовать радиопоглощающие материалы, а также технологии, позволяющие сделать его менее заметным для радаров (стелс).

Еще один источник ТАСС в оборонной промышленности сообщил, что первый опытный образец военного самолета поднимется в воздух в 2025 году.

Заметка дополняется.