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Второй по величине российский банк ВТБ по итогам 2016 года получил чистую прибыль в размере 51,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации по МСФО (международным стандартам).

Таким образом, за год прибыль ВТБ увеличилась в 30 раз: в 2015-м аналогичный показатель составил 1,7 млрд рублей. В четвертом квартале 2016 года прибыль банка увеличилась на 39% в годовом выражении – до 17,5 млрд рублей.

По российским стандартам (РСБУ) финансовая организация отчиталась в конце января. По итогам прошлого года ВТБ заработал около 70 млрд рублей – почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В середине января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в 2017 году банк «влегкую» сможет получить 100 млрд рублей чистой прибыли.