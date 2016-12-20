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Действия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по введению внешнего управления на украинских предприятиях, находящихся на их территории, нельзя называть «отжимом». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, речь идет о жизнях миллионов людей, проживающих в ДНР и ЛНР, которым «надо выживать». Он добавил, что их действия «в какой-то степени можно понять», поскольку Киев сам оттолкнул от себя эти регионы и подверг их блокаде.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет продолжать использовать имеющееся влияние на ДНР и ЛНР, но оно «абсолютно небезгранично». При этом влиять на Донбасс Москва сможет, если украинские власти добьются снятия блокады с этого региона.

27 февраля власти ДНР и ЛНР предупредили, что с полуночи 1 марта введут внешнее управление на предприятиях с украинской юрисдикцией, если Киев не прекратит блокаду железнодорожных путей, соединяющих Донбасс с Украиной.

Движение грузовых поездов с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей было прекращено в январе-феврале 2017 года представителями украинских добровольческих батальонов. В результате была заблокирована поставка угля на Украину, в связи с чем в Киеве объявили о введении чрезвычайного положения в энергосистеме страны.