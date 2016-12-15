12:22

На российском телевидении скоро могут появиться передачи, посвященные «проискам Чубайса». Об этом в фейсбуке написал сам председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

«То, что очевидно уже всем экспертам, никак не доходит до самих “телевизионных соловьев”. Внимательно следим за руками: всего одно движение и они снова запоют о происках Чубайса», – указал он.

Такой выход глава «Роснано» сделал на основе результатов исследования отечественного телеэфира, проведенного для первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко. С этими данными удалось ознакомиться изданию Znak.com.

«Федеральное телевидение создает единую картину общественно-политической реальности, центральной идеей которой является отстаивание национального суверенитета России перед враждебным внешнеполитическим окружением, государственный патернализм и патриотические ценности, оправдание экономических и социальных проблем внешней угрозой. Олицетворением государства и доминирующим ньюсмейкером выступает президент Владимир Путин», – приводит издание выводы исследования.

Эксперты полагают, что «наиболее полно» современную стилистику телеэфира выражают Дмитрий Киселев («Вести недели») и Владимир Соловьев («Воскресный вечер», «Поединок»). По мнению авторов исследования, Киселев чаще использует приемы классической пропаганды, а Соловьев склонен к «модели драмы в площадном театре», в которой одни персонажи его шоу олицетворяют «добро» и патриотизм, а другие – «зло» (обычно это иностранцы или «карикатурные персонажи 90-х»).