12:52

Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал авторов обращения с требованием лишить его докторской диссертации за «ненаучность». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда какие-то безработные оппозиционные деятели не знают, чем заняться… мне есть чем заняться. А им – нечем. Я даже фамилии их не помню. И запоминать не хочу», – заявил Мединский.

Глава Минкультуры отказался комментировать отказ МГУ рассматривать его диссертацию, уточнив, что для него «этого вопроса не существует».

Ранее член диссертационного совета при историческом факультете МГУ Сергей Мироненко назвал «настоящей комедией» заседание, на котором было принято решение не рассматривать научную работу Мединского. По его словам, декан факультета Иван Тучков попросил выйти всех, кто не входит в совет, после чего предложил проголосовать за подготовленный им проект резолюции с отказом от рассмотрения материалов диссертации.

Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева заявила, что эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий, который пожаловался на диссертацию – «безработный филолог, у которого много свободного времени, чтобы тратить его на участие в митингах и составление кляуз».

В феврале диссертационный совет МГУ отказался от рассмотрения научной работы Мединского, сославшись на отсутствие плагиата и нарушения процедуры защиты. Претензии Бабицкого заключались в том, что диссертация «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». В РАН поддержали обращение, возмутившись тем, что Мединский создал критерий истинности и достоверности исторической работы, основанный на «интересах России».

Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» в 2011 году в РГСУ. Целью было не получение академических степеней, а популяризация истории и личного взгляда на нее, утверждал министр.