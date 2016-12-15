13:12

Новым президентом телекоммуникационной компании «Ростелеком» станет заместитель председателя правления ВТБ Михаил Осеевский. Соответствующая директива правительства РФ опубликована 1 марта.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Осеевским сообщил тому, что правительственная директива о его назначении подписана. «Я сейчас дам указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения», – добавил Медведев.

На посту руководителя «Ростелекома» Осеевский сменит Сергея Калугина, который возглавил компанию в марте 2013 года. При этом в 2015 году контракт Калугина был продлен до марта 2018 года.

Источники РБК в середине февраля сообщали, что причиной досрочной отставки Калугина могло стать его недовольство планами «Ростелекома» стать единоличным владельцем оператора мобильной связи Tele2. По данным РБК, отставку Калугина «лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 обратно “Ростелекому”».

По информации источников «Интерфакса», Калугину был предложен пост заместителя главы Минкомсвязи Николая Никифорова.