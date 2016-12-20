13:36

Патриарх Кирилл не ведет роскошный образ жизни. Об этом RTVI заявил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«У него нет роскошного образа жизни. У него нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график. И то, что где-то ему обеспечен какой-то уровень жизни, который, уверяю вас, далек от уровня даже очень богатого человека. У меня есть друзья, занимающиеся бизнесом, и уровень жизни, который у них есть, просто несопоставим», – уточнил представитель РПЦ.

Легойда также назвал «пустыми» разговор об образе жизни патриарха. «Поэтому мне надо в этой ситуации еще говорить, что надо было ему на “Ладе Калине” ездить или в трамвае?!» – добавил он.

Ранее патриарх Кирилл рассказывал о многочисленных дорогих подарках, которые он получает. «Далее я стал с интересом и ужасом смотреть, сколько же стоят подарки, которые мне делали. И подумал: и куда их девать? Конечно, можно их передаривать, но тогда что подумают о патриархе? Как же патриарх живет, если он такие дорогие подарки делает?» – пояснял он.

Патриарх неоднократно заявлял, что счастье не в деньгах, потому что «для умершего человека богатства нет». Он критиковал людей, которые «приобретают ради приобретения». Кирилл приводил в пример Иуду, отмечая, «как страшен порок сребролюбия».