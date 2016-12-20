1 марта, 14:11

«Столыпинский клуб», которым руководит председатель «Партии роста» Борис Титов, предложил в течение пяти лет вложить в российскую экономику 7,5 трлн рублей. Окончательный вариант программы «Стратегия роста» был представлен Титовым 1 марта и, по его словам, направлен президенту и правительству, передает РБК.

Программа предусматривает ряд мер, направленных на поддержку роста ВВП. Так, ЦБ, по замыслу экспертов, должен,среди прочего, перестать массово отзывать лицензии у банков, а также ввести страхование вкладов для юридических лиц (по аналогии со страховкой на депозиты физических лиц) на сумму до 1,5 млн рублей.

Что касается правительства, оно должно направлять средства на развитие ипотеки под 5% в год, покупку автомобилей производства РФ, субсидирование лекарств и продуктов, а также поддержку других секторов экономики. «Столыпинский клуб» также предлагает провести судебную и налоговую реформы, повысить планку по максимальному уровню госдолга с нынешних 13,6% до 30–35%, предельный уровень дефицита бюджета поднять до 3% ВВП, а также уменьшить ключевую ставку ЦБ до уровня «инфляция + 2%».

Авторы программы считают, что средства на поддержку роста ВВП у государства есть. Так, примерно по 1,5 трлн рублей можно получить за счет финансирования со стороны ЦБ докапитализации институтов развития и новых механизмов рефинансирования, а также от внешних заимствований и увеличения бюджетного дефицита. Кроме того, правительство может использовать займы у населения и приватизацию.

Благодаря предложенным мерам, по расчетам «Столыпинского клуба», в 2020–2025 годах темпы роста отечественного ВВП повысятся до 5–6%, указывает «Интерфакс». До 2019 года и в 2025–2035 годах планируется экономический рост на уровне 3–3,5% в год.

Программу «Стратегия роста» эксперты представляли осенью 2015 года и позднее обещали доработать. В том докладе «Столыпинский клуб» предлагал наращивать объем денежной массы, включив печатный станок и выдавая деньги на конкретные проекты развития, а также сосредоточиться на «новой индустриализации» – импортозамещении в аграрно-промышленном секторе, автомобилестроении, информационных технологиях.