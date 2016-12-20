1 марта, 14:12

Апелляционный суд отменил решение о выплате компенсации террористу Андерсу Брейвику по жалобе на условия содержания. Об этом сообщает Reuters.

Суд счел, что Норвегия не нарушала прав Брейвика содержанием в трехкомнатной камере.

В апреле 2016 года суд Норвегии удовлетворил жалобу Брейвика на условия содержания и обязал государство выплатить ему 331 тысячу крон. В решении суда отмечалось, что «запрет на бесчеловечное наказание является фундаментальной ценностью в демократическом обществе», включая наказания для террористов. При этом подчеркивалось, что условия, в которых содержится Брейвик «унижают человеческое достоинство». Жалобы убийцы на частную и семейную жизнь были отклонены.

Брейвик уже неоднократно заявлял, что его не устраивают тюремные порядки. Так, в феврале 2014 года террорист писал, что ему приходится играть в игры для детей на приставке второго поколения вместо PlayStation 3. Кроме того, он требовал замены печатной машинки на компьютер и увеличения количества прогулок.

В июле 2011 Андерс Брейвик взорвал бомбу в центре Осло, после чего открыл огонь по участникам молодежного лагеря на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Он утверждал, что таким образом хотел привлечь внимание к засилью мигрантов в Европе.

Брейвика приговорили к максимально возможному в Норвегии заключению – 21 году лишения свободы с возможностью неограниченного продления срока. Сейчас террорист содержится в трехкомнатной камере площадью 24 квадратных метра. Он может вести переписку и совершать прогулки во внутреннем дворике под присмотром охраны, при этом общаться с другими заключенными Брейвику запрещено.