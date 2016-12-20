1 марта, 15:04

Член правления «Газпром нефти» Андрей Патрушев (сын секретаря Совбеза Николая Патрушева) стал председателем совета директоров «Центркаспнефтегаза», которым на паритетных началах владеют «Газпром» и «Лукойл». Об этом сообщается в отчете «Газпром нефти», на который обратил внимание «Интерфакс».

В «Газпром нефти» пояснили агентству, что менеджеры компании вошли в совет директоров «Центркаспнефтегаза», «так как обладают необходимым опытом разработки нефтегазоконденсатных месторождений на морском шельфе». Кто еще из «Газпром нефти» вошел в совет «Центркаспнефтегаза», в пресс-службе не уточнили.

«Центркаспнефтегаз» занимается освоением шельфа Каспийского моря. В 2008 году, например, компания открыла месторождение Центральное с запасами около 169 млн тонн условного топлива.

Андрей Патрушев занимает должность заместителя генерального директора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» с апреля 2015 года. В «Газпром нефти» поясняли, что данная должность вводится в организации впервые, поскольку это направление является для нее стратегическим.

Другой сын Патрушева – Дмитрий – работает председателем правления Россельхозбанка. На этом посту он был награжден Орденом почета «за большой вклад в организацию кредитного обеспечения агропромышленного комплекса», а в 2015 году победил в номинации «Банкир года» Национальной банковской премии. В июне 2016 года Дмитрий Патрушев был также избран в совет директоров «Газпрома».