1 марта, 16:39

Девятый арбитражный апелляционный суд по итогам заседания 1 марта отменил решение о взыскании с РБК 390 тысяч рублей рублей в пользу «Роснефти». Об этом сообщается в трансляции РБК из зала суда.

«Суд полностью снял компенсацию <…>, присужденную столичным арбитражным судом», – отметили в РБК.

Однако согласно постановлению суда, сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК признаны несоответствующими действительности и порочащими. На сайте и телеканале РБК должны появиться опровержения. Они должны быть опубликованы в течение десяти дней с момента вступления судебного решения в силу.

Кроме того, с сайта РБК должна быть удалена статья, в которой раскрывались подробности, связанные с приватизацией акций нефтяной госкомпании. В публикации от 11 апреля 2016 года со ссылкой на источники говорилось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин просил правительство принять меры, чтобы британская BP (владеет 19,75% акций «Роснефти») не смогла получить в российской компании блокирующий пакет; в «Роснефти» назвали эти сведения «фантазиями».

Решение апелляционного суда отменить штраф для РБК в «Роснефти» назвали неприемлемым решением в условиях рыночной экономики, передает RNS. Ранее в ходе заседания представитель госкомпании объяснил штраф, требуемый «Роснефтью», с помощью аналогии с поджогом нефтяной башни.

«Если ты поджег башню стоимостью 3 миллиарда, а зарплату получаешь 5 тысяч рублей, это не значит, что ты должен отвечать штрафом, соразмерным зарплате», – приводил слова представителя «Роснефти» «Прайм».

Изначально «Роснефть» требовала от РБК более 3,1 млрд рублей за статью «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP». Однако в декабре 2016 года арбитражный суд Москвы решил взыскать с РБК только 390 тысяч рублей, пояснив, что «Роснефть» не смогла доказать факт утраты доверия к компании..