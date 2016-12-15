Большинство ученых сходятся во мнении: почти все отрасли экономики зависят от климатических условий. Сельское хозяйство, энергетика, транспорт, строительство будут остро реагировать на повышение температур и другие явления, сопровождающие глобальное изменение климата. Ученые из Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли с помощью метода статистического анализа выяснили, как до 2100 года изменятся ВВП стран мира с учетом повышения температур. Мировую экономику может ждать перераспределение богатств. Пострадают США, Центральная и Южная Европа, Латинская Америка и Африка, а выиграют Канада, Северная Европа и Россия. Так, глобальное потепление даст российскому ВВП на душу населения дополнительные 419% роста, а США – дополнительные 36% падения. Сумеет ли Россия воспользоваться ситуацией?
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