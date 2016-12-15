1 марта, 17:38

Один из основных фондовых индексов США – Dow Jones – в начале сессии 1 марта впервые превысил 21000 пунктов. К 17:35 мск показатель прибавил почти 1% и достиг 21014 пунктов.

Еще два ключевых индекса – Nasdaq и S&P 500 – начали торги 1 марта ростом на 0,8% и 0,9% соответственно. К этому времени они повысились до 5874 и 2384 пунктов соответственно.

Поддержку фондовому рынку оказали настроения инвесторов, которые ожидают повышения ключевой ставки ФРС США в марте, указывает Reuters. Кроме того, рынок достаточно позитивно воспринял первое выступление президента страны Дональда Трампа в Конгрессе: среди прочего, он пообещал масштабное снижение налоговой нагрузки на средний класс и инвестиции в инфраструктурные проекты на $1 трлн (хотя деталей реформы и источников финансирования проектов не уточнил).

Выше отметки 20000 пунктов Dow Jones в первый раз поднялся в конце января текущего года, а выше 19000 пунктов – в ноябре 2016 года. Таким образом, до сих пор на рынке продолжается так называемое «ралли Трампа» – рост индексов после его победы на президентских выборах в начале ноября.