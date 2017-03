1 марта, 18:09

МИД России назвал несоответствующей действительности информацию из статьи The New York Times «Большой красной печатью Россия отмечает материалы, которые она причисляет к недостоверным». Об этом говорится в одном из сообщений, размещенных на сайте ведомства в новой рубрике «Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России».

«Вынуждены констатировать, что Н.Макфаркуар не понял или не захотел услышать нашу позицию. На это указывает, в частности, содержащееся в статье утверждение, что Россия “объявляет фейковыми любые статьи, которые ей не по нраву”, а также обвинение в наш адрес в “создании альтернативной реальности”, – отмечается в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что статья NYT искажает позицию российских властей и потому пополнит ряды новой рубрики. Кроме того, в материале “отсутствует не только объективный анализ аналогичных российскому проектов евроатлантических структур, но даже их упоминание”, говорится в заявлении МИД.

В своем сообщении ведомство пишет о “печальной тенденции” таблоидизации прессы. Профессиональные стандарты в журналистике резко упали, ведущие СМИ публикуют множество непроверенных данных и “откровенной лжи” и пока журналисты не могут справиться с этим вызовом, считают в МИД. Ведомство и дальше собирается публиковать информацию о “фейковых” статьях в западной прессе, касающихся российской внешней политики. “Молчаливое согласие с ложью не пройдет”, – говорится в заключении сообщения.

22 февраля российский МИД открыл на своем сайте рубрику, посвященную “фейковым” новостям о России. Как рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова, в рубрике будут приводиться “в качестве примера такие пропагандистские вбросы различных медиа ресурсов, давать ссылки на их источники и так далее”.

В качестве примеров “фейковых” новостей приводились публикация Bloomberg о российских хакерах, вмешивающихся в президентские выборы во Франции, материал The New York Times об испытании Россией ракетных комплексов в нарушение договоренностей с США, статья The Telegraph об участии России в попытке переворота в Черногории и сюжет NBC News о возвращении Эдварда Сноудена США.