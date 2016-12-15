1 марта, 18:34

Евросоюз, который переживает кризис и нуждается в реформах, может воспользоваться достаточно успешным опытом реформ в постсоветских странах 1990-х годов. Такое мнение высказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев в своей статье «Политическая экономика реформ: Уроки для ЕС от посткоммунистического перехода к рыночной экономике», на которую обратило внимание РБК.

Как считает Гуриев, постсоветский опыт показывает, что реформы по модели шоковой терапии, при которой «краткосрочный ущерб компенсируется долгосрочной выгодой», оказываются весьма рискованными. В частности, имеется риск, что к власти могут прийти популисты, которые сведут на нет все реформы. Поэтому реформаторам стоит разработать меры поддержки для тех, кто окажется под ударом из-за нововведений – это означает, что приоритетом для ЕС должна стать реформа рынка труда и дерегулирование создания рабочих мест.

В качестве примера Гуриев приводит анализ корреляции между уровнем безработицы и поддержкой Brexit (выхода Великобритании из ЕС). В тех избирательных округах страны, где безработица из-за финансового кризиса на 1 процентный пункт превышала средний уровень, число голосов в поддержку Brexit оказалось на 5 процентных пунктов больше.

Главный экономист ЕБРР отметил, что реформы в ЕС замедляют последствия мирового экономического кризиса 2008 года. «На фоне ограниченных финансовых возможностей и медленного роста весьма сложно провести реформы, которые компенсировали бы ущерб тем, кто от них проиграл, и сохранить при этом социальную сплоченность общества», – пояснил он.

В конце января Гуриев рассказал о минусах от рыночных реформ в ряде государств Центральной и Восточной Европы. По его словам, исследования ЕБРР показали, что во многих странах региона переход от плановой экономики к рыночной усилил неравенство в доходах населения.