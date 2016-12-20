Один из богатейших людей России, бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев продолжает распродавать свою коллекцию предметов искусства. Двадцать восьмого февраля на аукционе Christie’s была продана картина Поля Гогена «Дом» – с учетом комиссии за $25 млн (эстимейт аукционного дома составил от $15 до $22,4 млн). Бизнесмену достанется около $22 млн, хотя ранее он заплатил за нее в несколько раз больше ($85 млн).

В коллекцию Рыболовлева, которую он собирал с начала 2000-х годов, вошли работы Родена, Пикассо, Матисса и других мастеров. Ее стоимость оценивали более чем в $2 млрд. Однако в последние несколько лет, по данным Bloomberg, он стал постепенно распродавать ее – как с аукционов, так и в частном порядке. Часто с большим убытком для себя.

Так, за картину Гогена «Отахи» структуры Рыболовлева получили менее $50 млн – почти на 60% меньше того, что он сам заплатил за нее ($120 млн). Полотно Густава Климта «Водяные змеи II» в 2015 году продали за $170 млн (ранее оно обошлось ему в $183,8 млн). Скульптуру Огюста Родена «Вечная весна» – за $20,4 млн (покупал он ее вдвое дороже).

На последнем аукционе Christie’s с торгов ушло еще несколько предметов – работа Пабло Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина» и картина Рене Магритта «Область Арнхейм». Еще одну картину – полотно Марка Ротко – выставят на торги через неделю. Всего, по данным Bloomberg, с учетом последних аукционов Рыболовлев потерял на распродаже картин уже около $200 млн.

Зачем продавать в убыток?

По одной из версий, Рыболовлев может использовать разницу в цене в судебных разбирательствах вокруг своей коллекции. Бизнесмен уже несколько лет судится со своим бывшим агентом, швейцарским бизнесменом Ивом Бувье, который искал и покупал для него произведения искусства. Рыболовлев обвинил Бувье в мошенничестве, фактически в том, что тот продавал ему картины и другие ценности по завышенной стоимости, а разницу (миллионы, даже десятки миллионов долларов) присваивал.

Разбирательства идут в судах сразу нескольких стран – США, Монако, Франции и Сингапура. Пару лет назад ответчика даже арестовали в Монако, хотя позднее освободили.

Убытки от продаж – аргумент против ответчика. Для истца это (эстимейт и цена на торгах) доказательство, что картины стоят гораздо меньше, чем он за них заплатил. «Это показывает масштаб мошенничества, которое вменяют в вину господину Бувье», – заявил представитель Rybolovlev Family Office Сергей Черницын.

С правовой точки зрения, как считает партнер лондонской юридической фирмы Crefovi Аннабель Гауберти, это обоснованно. Убыточные продажи – формальный повод для того, чтобы заявить о причиненном ущербе.

Есть ли смысл судиться?

По версии Рыболовлева, за предметы искусства, проданные ему швейцарцем, он переплатил около $1 млрд. Сколько он может отсудить у бывшего агента, неизвестно. Точной оценки состояния последнего нет. Бувье – хозяин складов с предметами искусства, расположенных в «свободных портах» (зонах, освобожденных от налогов и таможенных пошлин).

Если оценки Рыболовлева верны, то его бывшего агента также можно считать миллиардером. Сам Бувье в начале 2017 года жаловался, что его ущерб от затянувшейся тяжбы (потери от его пострадавшей репутации) составил почти $1 млрд. «Раньше, если я покупал картину, люди готовы были иметь со мной дело, – сетовал он. – А теперь договариваться с ними вдвое сложнее».

Был ли обман?

Фиксированной цены на предметы искусства нет, но существует понятие «справедливая рыночная цена». Согласно определению Налогового управления США, это цена, уплаченная по добровольному соглашению сторон, каждая из которых обладает достаточной информацией о предмете сделки. Она нередко может отличаться от аукционного эстимейта или цены, за которую предмет искусства продают с торгов.

На этом и строится защита Бувье. Его адвокаты доказывают, что сделки были добровольными. По их данным, суд Сингапура, в частности, признал, что покупатели (формальными покупателями были компании Xintrans и Accent, зарегистрированные на Виргинских островах и связанные с Рыболовлевым) шедевров «получили то, что хотели, по ценам, которые согласились заплатить».

В суде Монако также были представлены документы, свидетельствующие, что Рыболовлев обладает «экспертными» познаниями о предметах искусства (это документы компаний с Виргинских островов, вовлеченных в покупку шедевров). Как утверждает Бувье, миллиардер сам просматривал каталоги аукционных домов, общался с руководителями музеев и коллекционерами. Кроме того, по его словам, после продажи доли в «Уралкалии» за $7–8 млрд его бывший клиент приобрел чуть ли не «зависимость» от дорогостоящих предметов роскоши. Например, в 2008 году Рыболовлев установил рекорд на рынке недвижимости во Флориде, купив особняк Дональда Трампа в Палм-Бич. Сам Трамп называл сумму этой сделки – около $100 млн – самой высокой, когда-либо уплаченной за отдельный дом. В 2013 году примерно столько же миллиардер потратил на покупку двух греческих островов – Скорпиос и Спарти у наследников Аристотеля Онассиса.

Сам Бувье не скрывает, что зарабатывал на перепродаже. По его словам, формальное агентское вознаграждение – 1–2% от многомиллионных сделок – покрывало лишь оперативные расходы (как выразился дилер, для него это были «незначительные деньги»). Однако он настаивает на том, что его клиент об этом знал. По версии истца, Бувье формально выступал в качестве агента, а суммы, получаемые с перепродажи картин, держал в секрете.

Как еще объясняют странную распродажу?

По версии Bloomberg, это может быть связано с расходами Рыболовлева на развод. Бракоразводный процесс бизнесмена с супругой Еленой, проживающей в Швейцарии, растянулся на семь лет. Она претендовала на существенную часть его состояния. В 2015 году суд Женевы обязал Рыболовлева выплатить бывшей жене $605 млн. После этого бывшие супруги заключили соглашение, детали которого не разглашались (по сведениям Forbes, бизнесмен согласился выплатить назначенную судом сумму и отдать два дома в Швейцарии).

Формально Рыболовлев по-прежнему в двадцатке богатейших бизнесменов России. По оценке Forbes, его состояние – $7,7 млрд. По сведениям Bloomberg – $9,6 млрд. С начала 2017 года оно увеличилось на $40 млн.