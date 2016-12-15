1 марта, 18:49

Правительство Молдавии решило отозвать посла в России Думитру Брагиша. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел страны Даниела Морарь, передает Deschide.

Морарь не уточнила, с чем связан отзыв Брагиша.

По данным РИА Новости, 1 марта распоряжение об отзыве дипломата должен подписать президент страны Игорь Додон.

Как сообщает «Интерфакс», решение сменить посла в РФ принято по просьбе Додона, который ранее назвал одной из своих стратегических задач налаживание отношений с Москвой. Эксперты допускают, что новым послом Молдавии станет Андрей Негуца, в конце 2016 года представленный в качестве советника президента по внешней политике.

Негуца уже был послом Молдавии в России в 2008–2012 годах. Брагиш работал послом в РФ с октября 2015 года. Также он по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве.