1 марта, 21:40

Игорь Чайка, сын генерального прокурора России Юрия Чайки, заявил, что отец помогает ему в ведении бизнеса только «житейскими наставлениями» и «подзатыльниками». Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Он так же, как и все родители, очень переживает и каждый раз напоминает мне о том, что “это огромная ответственность, ты не имеешь права опозорить фамилию”», – сказал Игорь Чайка, говоря об участии отца в его жизни.

Бизнесмен также отметил, что материально в предпринимательской деятельности ему помогал старший брат – Артем Чайка. При этом он заявил, что совместных проектов с братом у него нет и не планируется из-за разницы в «управленческих подходах».

Игорь Чайка рассказал, что несмотря на родство с генпрокурором России, он также чувствует на себе «сложность в действиях силовых ведомств и налоговых органах».

«И мои компании точно так же проверяют, и периодически это бывает с перегибом», – отметил он.

В декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального опубликовал расследование о бизнесе детей Чайки. В нем, в том числе, упоминалась недвижимость Игоря и Артема Чаек, информация о которой была взята из Росреестра. В июне 2016 года их имена в Росреестре были заменены на кодировки ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. В августе информация о владельцах недвижимости, ранее указывавшая на детей Чайки, была полностью удалена из Росреестра.

Позже глава надзорного ведомства в интервью ТАСС заявил, что не помогал своим сыновьям вести бизнес. По словам генпрокурора, Игорь и Артем Чайки вкладывают собственные деньги в свои проекты.