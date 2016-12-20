1 марта, 21:04

Новым послом США в России может стать бывший губернатор штата Юта и кандидат на пост президента от Республиканской партии в 2012 году Джон Хантсман. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в президентской администрации.

Как отмечает телеканал, Хантсман ведет переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном по поводу своего назначения. По словам собеседников CNN, он также контактировал с президентом США Дональдом Трампом и его советниками.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Хантсман рассматривается на должность заместителя госсекретаря.

В начале 1990-х Джон Хантсман работал на Тайване мормонским проповедником. Во времена президентства Барака Обамы он служил послом в Сингапуре и Китае.

В 2012 году он был выдвинут в качестве одного из кандидатов на пост президента, однако в январе того же года заявил о выходе из предвыборной гонки и призвал своих сторонников поддержать Митта Ромни.

С августа 2014 года послом США в России является Джон Теффт, ранее он представлял Вашингтон в Литве, Грузии и на Украине.