1 марта, 22:12

Самолеты России и Сирии нанесли ошибочный удар по позициям сирийских повстанцев, поддерживаемых США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского генерала Стивена Таунсенда.

По словам командующего международной операцией против террористической организации «Исламское государство», удары были нанесены у города Эль-Баб 28 февраля. Он отметил, что в результате атаки были понесены потери, однако не уточнил количество пострадавших.

«Российские и сирийские самолеты бомбили некоторые деревни, которые, как мне кажется, по их представлениям были в руках ИГИЛ, на самом деле, это были силы арабской коалиции», – заявил генерал Таунсенд на брифинге в Пентагоне.

Он добавил, что было сделано несколько быстрых звонков по каналам, созданным для избежания конфликтов. В результате, «русские признали и прекратили атаку».

В Минобороны РФ заявили, что российские и сирийские воздушные силы не наносили ударов по подконтрольным США вооруженным формированиям.

9 февраля российские ВКС по ошибке совершили авиаудар по турецким военным в Сирии. В результате непреднамеренной атаки погибли три человека и более десяти получили ранения. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и назвал причиной инцидента несогласованность действий военных во время совместной операции.