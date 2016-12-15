1 марта, 23:01

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's к концу 2017 года запустит мобильное приложение для размещения и оплаты заказов. Об этом сообщает CNN Money со ссылкой на план компании по глобальному росту.

Терминалы в ресторанах будут распознавать профили посетителей в приложении с информацией о предпочтениях и способах оплаты.

В компании обещают, что такая функция появится в 20 тысячах ресторанов в США и других странах. Будет ли сервис доступен российским клиентам, пока не уточняется, отмечает RNS.

McDonald's также планирует расширить сервис доставки заказов. Сейчас этот сервис широко распространен в Китае, Южной Корее и Сингапуре, компания собирается развивать его и в других странах.

Согласно финансовому плану, McDonald's ожидает роста продаж к 2019 году на 3–5%.