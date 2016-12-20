1 марта, 23:54

Отзыв молдавского посла Думитру Брагиша из России связан с противостоянием между президентом Молдавии Игорем Додоном, выступающим за налаживание отношений с Москвой, и проевропейским правительством. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кишиневе.

По словам собеседника издания в администрации молдавского президента, за неделю до отставки Брагиша премьер-министр Павел Филип направил Додону список из девяти кандидатур на должности глав дипмиссий, после чего между ними состоялось несколько «весьма жестких разговоров».

«Премьеру было сказано, что даже если те, кого предлагает правительство, получат агреманы, Додон будет против тех, кто не будет защищать интересы страны», – рассказал источник «Коммерсанта».

Другой собеседник издания отмечает, что к работе самого Брагиша не было претензий, и потому не было и «объективных причин» для его отзыва.

Ранее 1 марта правительство Молдавии заявило об отзыве посла в России Думитру Брагиша. С чем связана отставка, не уточнялось. По информации «Интерфакса», решение сменить дипломатического представителя в Москве было принято по просьбе Додона.