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Социальная сеть «Вконтакте» ведет переговоры с продюсерами и телекомпаниями о создании эксклюзивного контента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров компании.

По словам собеседников издания, на начальном этапе соцсеть готова инвестировать в съемки контента десятки миллионов рублей. Речь идет о создании мини-сериалов, коротких шоу, скетчкомов.

Топ-менеджер «Вконтакте» отмечает, что снимать дорогие сериалы для показа в интернете невыгодно. Затраты на одну серию могут достигать $100–150 тысяч.

Компания ведет переговоры с «СТС медиа», ЮТВ, ТНТ, «Базелевсом» и другими. Соцсеть также обсуждает инициативу с администраторами популярных пабликов.

«Ведомости» отмечают, что в России интернет-компании редко занимаются созданием собственного контента. В финансировании киносъемок участвует онлайн-кинотеатр ivi.ru, «Одноклассники» делают еженедельное шоу «ОК на связи!». «Яндекс» получал предложения о продюсировании фильмов и сериалов, но от них отказался.