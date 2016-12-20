04:38

На закрытом семинаре «Единой России» региональных партийцев попросили помочь представителям парламентской оппозиции пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам главы межрегионального координационного совета (МКС)«Единой России» Ильи Осипова, из-за муниципального фильтра оппозиция не выдвигает «и половины своих кандидатов».

«Нас упрекают из-за этой нормы, но таково законодательство. Если мы видим, что оппонент не может набрать муниципальные подписи, мы готовы вывести его на старт»,– отметил глава другого МКС Михаил Исаев.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что такая обязанность вызывает недовольство представителей «Единой России» в регионах. При этом в КПРФ признают, что коммунисты не смогут самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах.

Издание отмечает, что в «Единой России» обсуждается возможная отмена этой нормы. Однако собеседники «Коммерсанта» считают, что фильтр вряд ли будет упразднен или снижен в ближайшее время.

Муниципальный фильтр устанавливает минимальное количество голосов местных депутатов за выдвигаемого партией кандидата. В разных регионах он составляет от 5 до 10%.